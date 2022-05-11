Умер первый президент Украины Леонид Кравчук

11.05.2022 08:00

Во вторник, 10 мая, на 89-м году жизни умер первый президент Украины Леонид Кравчук. Об этом сообщил в своем вечернем обращении глава государства Владимир Зеленский.

"Он был не просто политиком. И даже не просто исторической фигурой. Он был тем человеком, который умел найти мудрые слова и сказать их так, чтобы услышали все украинцы. Леонид Макарович знал, чего стоит свобода. И всем сердцем хотел для Украины мир. Я уверен, мы это реализуем. Достигнем нашей победы и нашего мира", — заявил Зеленский.

В конце июня 2021 года Леонид Кравчук перенес сложную операцию на сердце. После операции он более месяца провел в реанимации на аппарате ИВЛ. Состояние экс-президента оценивалось как сложное.