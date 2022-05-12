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Укрзализныця начала предварительную продажу билетов на 20 суток
12.05.2022 12:00
С 12 мая Укрзализныця открывает предварительную продажу билетов на 20 суток. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Билеты доступны к заказу на следующие рейсы:
- №7/8 Киев - Черновцы;
- №29/30 Киев - Ужгород;
- №41/42 Днепр - Львов;
- №43/44 Ивано-Франковск - Киев;
- №91/92 Львов - Киев;
- №97/98 Ковель - Киев;
- №749/750 Киев - Ивано-Франковск;
- №779/780 Сумы - Киев;
- №139/140 Киев - Каменец-Подольский;
- №145/146 Львов - Ужгород;
- №769/770 Киев - Каменец-Подольский;
- №757/758 Киев - Могилев-Подольский;
- №789/790 Кропивницкий - Киев;
- №791/792 Кременчуг - Киев.
Приобрести билеты можно на booking.uz.gov.ua и в чат-боте Укрзализныци.
Теги: продажа, билеты, Укрзализниця
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