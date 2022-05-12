Укрзализныця начала предварительную продажу билетов на 20 суток

12.05.2022 12:00

С 12 мая Укрзализныця открывает предварительную продажу билетов на 20 суток. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Билеты доступны к заказу на следующие рейсы:

№7/8 Киев - Черновцы;

№29/30 Киев - Ужгород;

№41/42 Днепр - Львов;

№43/44 Ивано-Франковск - Киев;

№91/92 Львов - Киев;

№97/98 Ковель - Киев;

№749/750 Киев - Ивано-Франковск;

№779/780 Сумы - Киев;

№139/140 Киев - Каменец-Подольский;

№145/146 Львов - Ужгород;

№769/770 Киев - Каменец-Подольский;

№757/758 Киев - Могилев-Подольский;

№789/790 Кропивницкий - Киев;

№791/792 Кременчуг - Киев.

Приобрести билеты можно на booking.uz.gov.ua и в чат-боте Укрзализныци.