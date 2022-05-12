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В Кабмине перечислили все программы финпомощи от ООН для переселенцев

12.05.2022 15:00
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В Кабмине перечислили все программы финпомощи от ООН для переселенцев

Кроме государственной помощи внутренне перемещенные лица могут получить международную целевую денежную поддержку, которая реализуется ООН совместно с правительством Украины. Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
Отмечается, что помощь предоставляют:

  • Миссия Международного Комитета Красного Креста в Украине совместно с Обществом Красного Креста Украины
  • Программа от ЮНИСЕФ Совместно
  • Агентство ООН по делам беженцев
  • Всемирная продовольственная программа ООН
  • Международная организация по миграции (МОМ)
  • Норвежский совет по делам беженцев

Как подчеркнули в Минреинтеграции, 2220 гривен на человека в месяц можно получить только от одной из организаций, реализующей программу ООН.
"Это один и тот же вид помощи, который осуществляют различные агентства, перечень которых не является исчерпывающим", - уточнили в ведомстве.



Теги: помощь, ООН, переселенцы
 
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