В Нацгвардии Украины назвали потери за время войны с Россией

12.05.2022 09:00

В Национальной гвардии сообщили о потерях среди своих служащих с начала полномасштабного вторжения рф в Украину. Об этом на брифинге сообщил начальник управления штаба Нацгвардии Алексей Надточий.

За время войны ранения или травмы получили 1 697 военных Нацгвардии, погиб 501 человек.