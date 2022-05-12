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В Нацгвардии Украины назвали потери за время войны с Россией
12.05.2022 09:00
В Национальной гвардии сообщили о потерях среди своих служащих с начала полномасштабного вторжения рф в Украину. Об этом на брифинге сообщил начальник управления штаба Нацгвардии Алексей Надточий.
За время войны ранения или травмы получили 1 697 военных Нацгвардии, погиб 501 человек.
Теги: Россия, война, Национальная гвардия, потери
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