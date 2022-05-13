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В Минфине назвали потраченную на войну сумму

13.05.2022 10:00
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В Минфине назвали потраченную на войну сумму

С начала российского вторжения власти Украины направили на борьбу с захватчиками и помощь населению уже около 8,3 млрд долларов. Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко, пишет в четверг, 12 мая, агентство Reuters.
По данным Минфина, средства были использованы для приобретения различных видов вооружений, ремонта боевой техники, а также оказания помощи временно перемещенным лицам.
Марченко сообщил, что в апреле Украина получила лишь 60% запланированных налоговых поступлений, а в мае и июне ожидаются поступления на уровне 45-50%.
Также министр информировал, что в предыдущем месяце Киев получил экономическую поддержку из-за рубежа в размере почти 2 млрд долларов, из которых 719 млн были выданы в виде грантов. В целом с начала войны союзники выделили Украине 5,4 млрд долларов, включая 801 млн в качестве грантов.



Теги: Россия, война, Министерство финансов, расходы
 
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