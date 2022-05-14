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"Укрзалізниця" сворачивает эвакуационные рейсы
14.05.2022 17:00
"Укрзалізниця" прекращает курсирование эвакуационных поездов из-за существенного уменьшения спроса на рейсы. Об этом заявил глава УЗ Александр Камышин на брифинге.
"Железная дорога продолжает работать по графику. Мы заканчиваем эвакуационную программу... При этом мы продолжаем предоставлять эвакуационный сервис, где он действительно нужен. Мы его сейчас делаем с Покровском и будем делать до тех пор, пока это потребуется. Все меньше и меньше людей пользуется им, но это люди, у которых ограничена мобильность и железная дорога - единственный способ уехать", - отметил глава УЗ.
Теги: Укрзализниця, эвакуация, поезда
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