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Ахметов оценил ущерб своему бизнесу от российской агрессии
В результате нападения России на Украину предприятия SCM потеряли активов примерно на 20 млрд долларов, компания будет требовать от РФ компенсации всех убытков. Об этом в интервью итальянскому телеканалу RAI рассказал владелец SCM бизнесмен Ринат Ахметов.
"Мы обязательно предъявим к Российской Федерации требования о полной компенсации всех убытков, причиненных российской военной агрессией", - сказал бизнесмен.
Он отметил, что довоенная капитализация только металлургических заводов Мариуполя составляла 10 млрд долларов плюс 1 млрд долларов в виде готовой продукции и сырья.
В целом с начала войны войска РФ полностью или частично уничтожила десятки объектов промышленной инфраструктуры и энергетики.
"Капитализация этих объектов до начала войны составляла более 20 млрд долларов США", - добавил Ахметов.
Теги: Россия, Ахметов , война, ущерб
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