Ахметов оценил ущерб своему бизнесу от российской агрессии

18.05.2022 13:00

В результате нападения России на Украину предприятия SCM потеряли активов примерно на 20 млрд долларов, компания будет требовать от РФ компенсации всех убытков. Об этом в интервью итальянскому телеканалу RAI рассказал владелец SCM бизнесмен Ринат Ахметов.

"Мы обязательно предъявим к Российской Федерации требования о полной компенсации всех убытков, причиненных российской военной агрессией", - сказал бизнесмен.

Он отметил, что довоенная капитализация только металлургических заводов Мариуполя составляла 10 млрд долларов плюс 1 млрд долларов в виде готовой продукции и сырья.

В целом с начала войны войска РФ полностью или частично уничтожила десятки объектов промышленной инфраструктуры и энергетики.

"Капитализация этих объектов до начала войны составляла более 20 млрд долларов США", - добавил Ахметов.