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ДТЭК полностью восстановила электроснабжение Киевщины
18.05.2022 14:00
В Киевской области полностью восстановлено электроснабжение освобожденных от оккупантов территорий, сообщает компания ДТЭК в среду.
"На Киевщине, энергетическая инфраструктура которой испытала огромные разрушения, мы всего за 45 дней реализовали такое масштабное восстановление сетей, которое украинская энергетика не видела за всю ее историю. И сегодня, 18 мая, мы окончательно вернули свет в Киевскую область, чтобы снова сделать ее местом для счастливой жизни людей", - рассказал исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.
Так, с начала апреля возобновили электроснабжение для 260 тысяч семей в 600 населенных пунктах Киевской области.
В столичном регионе работали более 1000 энергетиков из четырех операторов ДТЭК из разных областей Украины.
Теги: Киевская область, восстановление, ДТЭК, электроснабжение
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