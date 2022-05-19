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В Киеве официально возобновило работу посольство США
19.05.2022 10:00
Посольство Соединенных Штатов в Украине официально возобновило полноценную работу в Киеве. Об этом пишет Reuters.
В среду, 18 мая на территории посольства состоялось поднятие флага США.
Американские дипломаты выехали из Киева в феврале, перед началом полномасштабной войны России против Украины.
Теги: США, Киев, посольство
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