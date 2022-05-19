В Киеве официально возобновило работу посольство США

19.05.2022 10:00

Посольство Соединенных Штатов в Украине официально возобновило полноценную работу в Киеве. Об этом пишет Reuters.

В среду, 18 мая на территории посольства состоялось поднятие флага США.

Американские дипломаты выехали из Киева в феврале, перед началом полномасштабной войны России против Украины.