В "Дия" появилась возможность получить статус безработного и оформить пособие

20.05.2022 15:00

На портале и в приложении "Дия" отныне доступна услуга получения статуса безработного, сообщил вице-премьер - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в "Телеграм-канале".

"Подать заявку и оформить выплаты в "Дии" можно за несколько минут, а средства придут на вашу карточку "еПоддержка", - добавил он.

Услуга разработана при поддержке USAID/UK aid "Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах/TAPAS".