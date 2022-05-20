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В "Дия" появилась возможность получить статус безработного и оформить пособие
20.05.2022 15:00
На портале и в приложении "Дия" отныне доступна услуга получения статуса безработного, сообщил вице-премьер - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в "Телеграм-канале".
"Подать заявку и оформить выплаты в "Дии" можно за несколько минут, а средства придут на вашу карточку "еПоддержка", - добавил он.
Услуга разработана при поддержке USAID/UK aid "Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах/TAPAS".
Теги: пособие, безработный, статус, Дия
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