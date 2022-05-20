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Зеленский пообещал упростить поступление в ВУЗы для абитуриентов с ВОТ
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что поступающие со всех территорий нашего государства, которые находятся под временной оккупацией РФ, должны иметь возможность поступать в украинские вузы по упрощенной схеме. Об этом он рассказал в ходе онлайн-встречи со студентами и ректорами украинских заведений высшего образования, передает Цензор.НЕТ.
Глава государства напомнил, что в 2020 году был введен упрощенный механизм поступления в украинские вузы для выпускников с временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской областей и АР Крым. И такие же возможности, по словам Владимира Зеленского, должны быть у абитуриентов временно оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей.
"Нужно отработать вопрос перечня временно оккупированных территорий. Я дам поручение подготовить необходимые решения", – подчеркнул Президент.
Теги: абитуриент, оккупация, Зеленский
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