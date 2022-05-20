Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Зеленский пообещал упростить поступление в ВУЗы для абитуриентов с ВОТ

20.05.2022 12:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Зеленский пообещал упростить поступление в ВУЗы для абитуриентов с ВОТ

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что поступающие со всех территорий нашего государства, которые находятся под временной оккупацией РФ, должны иметь возможность поступать в украинские вузы по упрощенной схеме. Об этом он рассказал в ходе онлайн-встречи со студентами и ректорами украинских заведений высшего образования, передает Цензор.НЕТ.
Глава государства напомнил, что в 2020 году был введен упрощенный механизм поступления в украинские вузы для выпускников с временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской областей и АР Крым. И такие же возможности, по словам Владимира Зеленского, должны быть у абитуриентов временно оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей.
"Нужно отработать вопрос перечня временно оккупированных территорий. Я дам поручение подготовить необходимые решения", – подчеркнул Президент.



Теги: абитуриент, оккупация, Зеленский
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх