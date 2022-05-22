Президент Польши прибыл с визитом в Украину

22.05.2022 12:00

Президент Польши Анджей Дуда прибыл в Украину с визитом. Об этом сообщает официальный сайт польского президента.

В воскресенье польский лидер собирается выступить в Верховной Раде перед украинскими парламентариями.

"Президент Анджей Дуда находится в Украине. В воскресенье в Верховной Раде в Киеве президент Республики Польша выступит с посланием в качестве первого главы иностранного государства с начала войны", - сказано в сообщении.