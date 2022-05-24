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Киевский суд заочно арестовал Януковича за "Харьковские соглашения"

24.05.2022 11:00
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Киевский суд заочно арестовал Януковича за "Харьковские соглашения"

Печерский районный суд Киева 23 мая избрал экс-президенту Виктору Януковичу меру пресечения в виде содержания под стражей в уголовном производстве за совершение им государственной измены — подписание «Харьковских соглашений». Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
21 апреля 2010 года в Харькове Янукович подписал от имени Украины Соглашение между Украиной и россией, которым продлил на 25 лет срок пребывания Черноморского флота рф на территории Украины вместо подготовки к его выводу из нашей страны.
Следовательно, были искусственно созданы предпосылки для увеличения численности российских войск на территории Украины, их переоснащения и модернизации. В дальнейшем это привело к вторжению россии и оккупации Крыма.



Теги: суд, приговор, Янукович
 
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