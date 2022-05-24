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В Харькове возобновило работу метро

24.05.2022 12:00
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В Харькове возобновило работу метро

В Харькове после трехмесячного перерыва вновь заработало метро. Об этом сообщает Суспільне.Харків.
Сообщается, что поезда метрополитена будут курсировать с 7:00 до 19:00. Первую неделю с момента возобновления работы проезд в метро будет бесплатным.



Теги: Харьков, работа, метро
 
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