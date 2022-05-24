В Харькове возобновило работу метро

24.05.2022 12:00

В Харькове после трехмесячного перерыва вновь заработало метро. Об этом сообщает Суспільне.Харків.

Сообщается, что поезда метрополитена будут курсировать с 7:00 до 19:00. Первую неделю с момента возобновления работы проезд в метро будет бесплатным.



