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Определены самые "тревожные" области Украины

25.05.2022 11:00
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Определены самые "тревожные" области Украины

Определены самые "тревожные" области по результатам трех месяцев военного вторжения РФ на территорию Украины. Об этом сообщает UA War Infographics.
"На первом месте Луганская область - там тревога практически не прекращается. На втором - Харьковская область. Третье место - Черниговская область", - говорится в сообщении.



Теги: война, статистика, область, воздушная тревога
 
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