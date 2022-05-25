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Украинские журналисты, работавшие в Мариуполе, стали лауреатами премии KIJA
25.05.2022 10:00
Обстрел Мариуполя. AP/Евгений Малолетка
Международный центр журналистов (ICFJ) назвал украинских журналистов, освещавших российское вторжение в Мариуполе, победителями международной журналистской премии имени Джеймса Найта (Knight International Journalism Awards). Об этом сообщает Голос Америки.
Премию получила команда Associated Press, которая осталась в Мариуполе и продолжила там работать, несмотря на оцепление города и постоянные бомбардировки российскими силами, - визуальный журналист Мстислав Чернов, фотожурналист-фрилансер Евгений Малолетка и видеопродюсер-фрилансер Василиса Степаненко. В Международном центре журналистов подчеркивают, что знаковые фотографии этой команды стали шокирующим свидетельством разрушений, которые Россия отрицала.
Теги: Донбасс, Мариуполь, премия, журналист
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