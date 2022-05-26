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Центр помощи переселенцам «Я-Мариуполь» открылcя в Киеве

26.05.2022 13:00
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Центр помощи переселенцам «Я-Мариуполь» открылcя в Киеве

В Киеве начал свою работу гуманитарный центр "ЯМаріуполь". Он расположен по адресу ул. Антоновича, 39. Об этом сообщается в Telegram-канале центра.
Аналогичные гуманитарные хабы "Я – Мариуполь" для переселенцев уже открыты и работают в Запорожье, Днипре, и Виннице.
Вот их адреса:

  • г. Запорожье (пр. Соборный, 150А).
  • г. Днипро (ул. Воскресенская, 23).
  • г. Винница (ул. Соборная, 50).


Теги: Киев, помощь, центр, открытие, переселенцы
 
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