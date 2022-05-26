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Кабмин изменил правила выезда из Украины для военнообязанных мужчин
26.05.2022 10:00
Кабмин внес изменения в правила пересечения госграницы, разрешив выезжать ряду категорий военнообязанных мужчин. Об этом сообщается на правительственном портале.
Во время действия в Украине военного положения, выезд за границу разрешен трем категориям мужчин:
- водители, которые перевозят медицинские грузы, грузы гумпомощи для нужд ВСУ и населения Украины. Также, разрешен пропуск дальнобойщикам на фурах, имеющим лицензии;
- железнодорожники, которые обеспечивают функционирование и бесперебойную работу железной дороги;
- спортсмены и тренеры, участвующие в международных соревнованиях или готовящиеся к ним.
Теги: граница, правила, изменение, Кабмин
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