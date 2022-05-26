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Премьер-министр Финляндии посетила Ирпень и Бучу
26.05.2022 17:00
Премьер-министр Финляндии Санна Марин прибыла с визитом в Украину и посетила Ирпень и Бучу. Об этом сообщает пресс-служба Ирпеньского горсовета.
В сообщении отмечается, что секретарь Ирпенского городского совета Анжела Макеева показала главе финского правительства оставшиеся после оккупантов последствия "русского мира".
"Обсудили вопросы помощи в восстановлении нашего города, ведь Ирпень потерпел наибольшие разрушения, более 70% города, и стал щитом Киева. Спасибо за непреклонную международную позицию в отношении территориальной целостности Украины, за введение более жестких санкций против России, за военную поддержку и помощь", - отметила Макеева.
Также Санна Марин посетила освобожденную от российских оккупантов Бучу.
Теги: премьер-министр, визит, Финляндия, Ирпень, Буча
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