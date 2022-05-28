Коронавирус: Кабмин продлил карантин до конца лета

28.05.2022 08:00

Кабинет Министров принял решение о продлении в Украине карантина и режима чрезвычайной ситуации с целью предотвращения распространения СOVID-19 до 31 августа 2022 года. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил в Телеграме по результатам заседания правительства.

"Одобрен проект постановления о продлении на территории Украины карантина и режима чрезвычайной ситуации с целью предупреждения распространения СOVID-19 до 31 августа 2022 года", - написал Шмыгаль.