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В Запорожье работает магазин бесплатной одежды для переселенцев

28.05.2022 11:00
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В Запорожье работает магазин бесплатной одежды для переселенцев

В Запорожье переселенцы из районов боевых действий и временно оккупированных территорий могут получить бесплатную одежду в волонтерском магазине. Об этом сообщает Благотворительный магазин «Дари добро» г. Запорожье.
"Из Энергодара или Бердянска, из Мелитополя или Кирилловки, из Приморска или Мариуполя…
Неважно, из какой вы области, города или села - в «Дары добро» помогут каждому.
Напоминаем, что все внутренне перемещенные лица могут прийти в наш магазин по адресу Сталеваров 1, показать подтверждающие документы и подобрать себе одежду абсолютно бесплатно!
Пожалуйста, поделитесь этим сообщением с теми, кому это сейчас действительно необходимо.
Вместе выстоим!", — говорится в сообщении.



Теги: Запорожье, магазин, благотворительность, одежда, переселенцы
 
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