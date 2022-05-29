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Оккупанты не пропускают в Запоржье около 400 автомобилей
На трассе вблизи Васильевки Запорожской области находятся около 400 машин. Люди стоят в очереди несколько суток, их не пропускают в Запорожье перед российским блокпостом. Об этом сообщает Суспільне.
Преимущественно люди едут в Запорожье из городов, которые находятся под временной оккупацией - Мариуполя, Херсона, Бердянска, Токмака. Подавляющее количество среди пассажиров авто – женщины, среди которых есть и беременные, дети и пожилые люди, люди с инвалидностью.
Местные "коммерсанты" подъезжают к колонне, продают пирожки и воду по заоблачным ценам:
"Людям некуда деваться, они хотят попасть в Запорожье. Например бутылка 1.5 л воды стоит 75 грн, один пирожок 35 грн. Дорого, учитывая то, что у людей нет денег и негде их снять. Некоторые из людей в дороге находятся 4-5 суток. В каждой машине – своя история, все хотят выехать на подконтрольную Украине территорию", - рассказал собеседник издания.
После 20 часов люди пытаются не выходить из машины из-за постоянной опасности обстрелов.
Теги: Запорожье, эвакуация, автомобиль, блокпост, оккупанты
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