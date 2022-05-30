Семьи защитников Мариуполя провели брифинг (ВИДЕО)

30.05.2022 15:00

Сегодня, 30 мая, состоялся брифинг семей защитников Мариуполя, организованный Медиацентр Украина - Укринформ.

В нем приняли участие:

Татьяна Харько – сестра командира 36 отдельной бригады морской пехоты Сергея Волынского;

Сандра Кротевич – сестра майора, начальника штаба, первого заместителя командира полка «Азов» Богдана Кротевича;

Елена Чернобай – жена военнослужащего Донецкого пограничного отряда;

Наталья Зарицкая – жена бойца полка «Азов».

Темой для обсуждения стала защита прав военнопленных и соблюдение в отношении них Женевских конвенций.