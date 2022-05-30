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Семьи защитников Мариуполя провели брифинг (ВИДЕО)

30.05.2022 15:00
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Семьи защитников Мариуполя провели брифинг (ВИДЕО)

Сегодня, 30 мая, состоялся брифинг семей защитников Мариуполя, организованный Медиацентр Украина - Укринформ.
В нем приняли участие:

  • Татьяна Харько – сестра командира 36 отдельной бригады морской пехоты Сергея Волынского;
  • Сандра Кротевич – сестра майора, начальника штаба, первого заместителя командира полка «Азов» Богдана Кротевича;
  • Елена Чернобай – жена военнослужащего Донецкого пограничного отряда;
  • Наталья Зарицкая – жена бойца полка «Азов».

Темой для обсуждения стала защита прав военнопленных и соблюдение в отношении них Женевских конвенций.



Теги: семья, Мариуполь, защитники, брифинг
 
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