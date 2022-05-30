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В Украину приехала глава МИД Франции

30.05.2022 13:00
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В Украину приехала глава МИД Франции

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна в понедельник, 30 мая, прибыла в Украину. Об этом она сообщила в Twitter.
"Только что прибыла в Украину, чтобы выразить поддержку Франции украинскому народу", - написала она.
"Министр европейских и иностранных дел Катрин Колонна сегодня совершает свою первую поездку в Украину, в Киев. Этой поездкой министр хочет продемонстрировать солидарность Франции с украинским народом и ее полную решимость усилить поддержку Украины перед лицом российской агрессии как в гуманитарном и финансовом плане, так и в поставках оборонного оборудования", - сообщили в МИД Франции.
В ходе поездки Колонна планирует посетить Бучу, а также передаст украинским властям оборудование гражданской безопасности (пожарные автомобили и машины скорой помощи).
Кроме того, глава МИД Франции встретится с украинским коллегой Дмитрием Кулебой, чтобы обсудить поддержку Украины во всех сферах и, в частности, блокирование экспорта зерновых и масличных культур. Также запланирована встреча с президентом Владимиром Зеленским.



Теги: Украина, визит, Франция, МИД, глава
 
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