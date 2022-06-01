МВД открыло горячую линию для родственников украинских военных

01.06.2022 17:00

Министерство внутренних дел запустило горячую линию для родственников пленных, без вести пропавших и погибших украинских военных. Об этом 1 июня сообщила в Facebook пресс-служба ведомства.

Отмечается, что для приема вызовов будут работать десять телефонных линий.

"Каждый сможет оставить информацию о своих родных, получить психологическую помощь, а также разъяснения о правах, которые имеют родные военнопленных, пропавших без вести и погибших", - уточнили в МВД.

Номер многоканального телефона: +380894201866.