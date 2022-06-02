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Опубликован порядок пересечения линии разграничения в Запорожской области

02.06.2022 15:00
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Опубликован порядок пересечения линии разграничения в Запорожской области

Согласно установленному порядку, пересечение линии столкновения лицами и автотранспортом, а также перемещение грузов (товаров) осуществляется в составе гуманитарных колонн через определенные блокпосты вблизи с. Каменское. Об этом сообщают в Запорожской ОВА.
"Колонны формируют ежедневно с 9:00 до 16:00. Место формирования гуманитарных колонн для гражданских лиц, волонтеров и грузового транспорта – парковка у авторынка (ул. Ореховское шоссе, 36, г. Запорожье).
Из-за возможной опасности военнослужащие и представители правоохранительных органов, которые несут службу на блокпостах, имеют право, в случае необходимости, проводить осмотр вещей, транспортных средств, багажа и грузов, которые перевозятся через линию столкновения", - говорится в сообщении.
В ОВА ознакомили с правилами пересечения линии соприкосновения:
Пересечение линии столкновения в направлении территории, на которой государство осуществляет свои полномочия в полном объеме, осуществляется гражданами Украины при наличии документа, удостоверяющего личность и подтверждающего гражданство Украины.
В случае отсутствия документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины, или при наличии информации, свидетельствующей о причастности лица к совершению уголовного или административного правонарушения, оно задерживается и доставляется в органы Национальной полиции.
Пересечение линии столкновения в направлении временно оккупированных территорий может осуществляться гражданами Украины, которые должны сформулировать причины необходимости пребывания на этой территории, при наличии документа, удостоверяющего личность и подтверждающего гражданство Украины, регистрации места жительства или наличие права собственности на жилье или земельный участок на неподконтрольной территории.



Теги: Запорожская область, правила, блокпост, линия разграничения
 
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