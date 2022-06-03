Движение через линию разграничения в Запорожской области ограничено - ОВА

03.06.2022 13:00

Выезд частного автотранспорта на временно оккупированные территории из Запорожья ограничен, сообщает Запорожская ОВА.

"В настоящее время в очереди на выезд стоят сотни машин. Просим отнестись к ситуации с пониманием. Выезд ограничен из-за опасности обстрелов со стороны врага и размыва дороги в селе Каменское. Информация об изменении условий пересечения линии разграничения будет сообщена дополнительно", - говорится в сообщении.