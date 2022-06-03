- В Госспецсвязи дали советы по использованию мобильных приложений в оккупации11:00
- Зеленский подтвердил поставку в Украину американских HIMARS08:00
- Опубликован порядок пересечения линии разграничения в Запорожской области15:00
- МВД открыло горячую линию для родственников украинских военных17:00
- Минреинтеграции обновило перечень опасных и временно оккупированных территорий13:00
- Во Львове переселенцам предлагают бесплатное обучение на 7 профессий10:00
- Семьи защитников Мариуполя провели брифинг (ВИДЕО)15:00
- В Украину приехала глава МИД Франции13:00
- Зеленский побывал на передовых позициях в Харьковской области (ВИДЕО)08:00
- Оккупанты не пропускают в Запоржье около 400 автомобилей17:00
В Госспецсвязи дали советы по использованию мобильных приложений в оккупации
Жителям временно захваченных территорий необходимо пользоваться мобильными приложениями, построенными на открытом коде. Об этом заявил во время телемарафона председатель Государственной службы специальной связи и защиты информации Юрий Щиголь.
"Рашисты (на захваченных территориях – ред.) отключают украинских мобильных операторов – просто физически выключают работу оборудования, размещают свои базовые станции и пытаются предоставлять свои услуги по мобильному интернету. Пользоваться советую мобильными приложениями, построенными на открытом коде", - сказал Щиголь.
По его словам, речь идет о таких приложениях, как Signal, Briar и т.д., где каждый специалист может проверить – куда они отправляют информацию и какую информацию собирают о своих пользователях.
При этом, добавил Щиголь, приложения с закрытым кодом можно использовать как каналы для получения информации. Но если речь идет об обмене частной информацией или такой, которая может причинить вред, если попадет к врагу, то необходимо использовать приложения именно с открытым кодом.
Глава Госспецсвязи напомнил, что приложения, работающие в россии, должны предоставлять доступ спецслужбам, согласно российскому законодательству, к персональной информации о своих пользователях.
Украинцам на временно захваченных территориях советуют пользоваться VPN-сервисами, которые обеспечивают конфиденциальность и не собирают данных о пользователе.
Теги: связь, советы, оккупация, мобильное приложение
- День сисадмина: быстрого пинга и стабильного коннекта
- Оккупационные «власти ДНР» обещают вернуть «Интертелеком» до 10 августа
- «ДРГ лютует»: в ОРДЛО рано утром «лег» «Vodafone»
- В Донецке проблемы с интернетом продолжаются
- Нас берут под колпак: жители Донбасса напуганы
- «Интертелеком» в ОРДО: будет ли еще работать?
- Опубликовано видео взятых в плен в Северодонецке оккупантов из ОРЛО10:00
- На Донбассе за 2 июня отбито 5 вражеских атак09:00
- В Азовском море возле Мариуполя зафиксирован мор рыбы17:00
- Славянск снова остался без света и воды12:00
- В Лисичанск доставили современную систему очистки воды10:00
- 1 июня на Донбассе отбиты 13 атак врага08:00
- В Краматорске изменили схему звучания сирен в ночное время15:00
- 31 мая в зоне ООС отбиты девять атак врага09:00
- В результате авиаудара рашистов по Северодонецку повреждена цистерна с азотной кислотой08:00
- Опубликовано видео полета украинских вертолетов к защитникам Азовстали (ВИДЕО)15:00
- В Госспецсвязи дали советы по использованию мобильных приложений в оккупации11:00
- Опубликовано видео взятых в плен в Северодонецке оккупантов из ОРЛО10:00
- На Донбассе за 2 июня отбито 5 вражеских атак09:00
- Зеленский подтвердил поставку в Украину американских HIMARS08:00
- В Азовском море возле Мариуполя зафиксирован мор рыбы17:00
- Опубликован порядок пересечения линии разграничения в Запорожской области15:00
- В Турции отменили концерт американской пианистки за поддержку агрессии РФ13:00
- Славянск снова остался без света и воды12:00
- В США опубликовали состав нового пакета военной помощи для Украины11:00
- В Лисичанск доставили современную систему очистки воды10:00
- «Можем павтаріть». Як Росія влаштовує геноцид українців17:00
- Пільгове розмитнення авто: допомога волонтерам чи спекулянтам?13:00
- Пам’ятки під обстрілами: як захистити культуру від війни?13:00
- У пошуках пального. Що відбувається на заправках?10:00
- Казино Slotor с коллекцией лучших слотов в Украине11:00
- Вступна кампанія в умовах війни: що потрібно знати15:00
- Не допустити голод: як фермери сіють хліб під час війни17:00
- Тимчасовий прихисток і компенсація за втрачене житло: що пропонує держава?17:00
- Безоплатна правова допомога тим, хто постраждав від війни11:00
- Правда ли что в БК Марафонбет самая низкая маржа?16:00
- Опубликовано видео полета украинских вертолетов к защитникам Азовстали (ВИДЕО)
- На портале єДопомога появилась возможность оформить денежную помощь от международных организаций
- РФ нанесла ракетный удар по Славянску
- Минреинтеграции обновило перечень опасных и временно оккупированных территорий
- В ДонОВА рассказали о последствиях утечки аммиака возле Бахмута
- Во Львове переселенцам предлагают бесплатное обучение на 7 профессий
- В Краматорске изменили схему звучания сирен в ночное время
- В Азовском море возле Мариуполя зафиксирован мор рыбы
- Славянск снова остался без света и воды
- В США опубликовали состав нового пакета военной помощи для Украины