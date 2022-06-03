- Зеленский подтвердил поставку в Украину американчких HIMARS08:00
- Опубликован порядок пересечения линии разграничения в Запорожской области15:00
- МВД открыло горячую линию для родственников украинских военных17:00
- Минреинтеграции обновило перечень опасных и временно оккупированных территорий13:00
- Во Львове переселенцам предлагают бесплатное обучение на 7 профессий10:00
- Семьи защитников Мариуполя провели брифинг (ВИДЕО)15:00
- В Украину приехала глава МИД Франции13:00
- Зеленский побывал на передовых позициях в Харьковской области (ВИДЕО)08:00
- Оккупанты не пропускают в Запоржье около 400 автомобилей17:00
- В Запорожье работает магазин бесплатной одежды для переселенцев11:00
Зеленский подтвердил поставку в Украину американчких HIMARS
Соединенные Штаты подтвердили на разных уровнях, что в Украину направляются современные ракетные системы залпового огня HIMARS. Об этом в четверг, 3 июня, заявил президент Владимир Зеленский во время своего традиционного видеообращения.
Он отметил, что это оружие "поможет спасать жизнь украинцев и защищать нашу землю".
Президент поблагодарил американского лидера Джо Байдена и народ Соединенных Штатов за такую поддержку и заявил, что Украина "очень ждет" этого вооружения.
"Ожидаем также хороших новостей о поставках оружия и от других партнеров. Например, сегодня имеем новый пакет оборонной помощи от Швеции. Работаем над тем, чтобы вывести объем поставок именно современных боевых систем на более высокий уровень", - сказал Зеленский.
Известно, что украинские военные уже проходят обучение с ракетными установками HIMARS. Американские инструкторы проводят теоретические и практические занятия для солдат ВСУ в засекреченном месте за пределами Украины.
Он отметил, что первый этап обучения займет три недели. Установки HIMARS заранее были доставлены в Европу, чтобы в случае одобрения передачи как можно быстрее доставить их в Украину.
Теги: США, ракетный комплекс, Зеленский
- Зачем РФ наращивает свой военный потенциал – Путин дал странный ответ
- Что изменит появление «Джавелинов» в войне на Донбассе. ВИДЕО
- Флот России в Крыму и Азовском море может быть уничтожен в считанные минуты: США готовятся вооружить Украину "Гарпунами". ВИДЕО
- Ракетным ударом Трамп продемонстрировал, как будет действовать, если страны перешли черту
- В ВСУ начали подготовку операторов ПТРК Javelin
- Javelin – почти ничего : стало известно о новом мощном оружии для ВСУ
- В Азовском море возле Мариуполя зафиксирован мор рыбы17:00
- Славянск снова остался без света и воды12:00
- В Лисичанск доставили современную систему очистки воды10:00
- 1 июня на Донбассе отбиты 13 атак врага08:00
- В Краматорске изменили схему звучания сирен в ночное время15:00
- 31 мая в зоне ООС отбиты девять атак врага09:00
- В результате авиаудара рашистов по Северодонецку повреждена цистерна с азотной кислотой08:00
- Опубликовано видео полета украинских вертолетов к защитникам Азовстали (ВИДЕО)15:00
- В ДонОВА рассказали о последствиях утечки аммиака возле Бахмута13:00
- РФ нанесла ракетный удар по Славянску11:00
- Зеленский подтвердил поставку в Украину американчких HIMARS08:00
- В Азовском море возле Мариуполя зафиксирован мор рыбы17:00
- Опубликован порядок пересечения линии разграничения в Запорожской области15:00
- В Турции отменили концерт американской пианистки за поддержку агрессии РФ13:00
- Славянск снова остался без света и воды12:00
- В США опубликовали состав нового пакета военной помощи для Украины11:00
- В Лисичанск доставили современную систему очистки воды10:00
- Украина обыграла Шотландию в полуфинале отбора на ЧМ-2022 (ВИДЕО)09:00
- 1 июня на Донбассе отбиты 13 атак врага08:00
- МВД открыло горячую линию для родственников украинских военных17:00
- «Можем павтаріть». Як Росія влаштовує геноцид українців17:00
- Пільгове розмитнення авто: допомога волонтерам чи спекулянтам?13:00
- Пам’ятки під обстрілами: як захистити культуру від війни?13:00
- У пошуках пального. Що відбувається на заправках?10:00
- Казино Slotor с коллекцией лучших слотов в Украине11:00
- Вступна кампанія в умовах війни: що потрібно знати15:00
- Не допустити голод: як фермери сіють хліб під час війни17:00
- Тимчасовий прихисток і компенсація за втрачене житло: що пропонує держава?17:00
- Безоплатна правова допомога тим, хто постраждав від війни11:00
- Правда ли что в БК Марафонбет самая низкая маржа?16:00
- Опубликовано видео полета украинских вертолетов к защитникам Азовстали (ВИДЕО)
- На портале єДопомога появилась возможность оформить денежную помощь от международных организаций
- РФ нанесла ракетный удар по Славянску
- Минреинтеграции обновило перечень опасных и временно оккупированных территорий
- В ДонОВА рассказали о последствиях утечки аммиака возле Бахмута
- Во Львове переселенцам предлагают бесплатное обучение на 7 профессий
- В Краматорске изменили схему звучания сирен в ночное время
- Славянск снова остался без света и воды
- Шотландия – Украина. Прогноз и анонс на матч плей-офф ЧМ-2022
- 30 мая на Донбассе отбиты 8 атак врага