Флаг защитников "Азовстали" передали в музей

04.06.2022 16:00

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов передал в экспозицию "Украина - распятие" в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне Государственный Флаг, который развевался над меткомбинатом "Азовсталь" в Мариуполе, об этом сообщает ГУР Минобороны.

В церемонии передачи Флага на вечное хранение также приняли участие защитники Мариуполя и жены находящихся в плену защитников "Азовстали".

"Во время церемонии передачи Флага руководитель отечественной военной разведки выразил уверенность, что придет время, когда этот флаг, уже как музейный экспонат, снова побывает в свободном украинском городе Мариуполь", - говорится в сообщении.