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Флаг защитников "Азовстали" передали в музей
04.06.2022 16:00
Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов передал в экспозицию "Украина - распятие" в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне Государственный Флаг, который развевался над меткомбинатом "Азовсталь" в Мариуполе, об этом сообщает ГУР Минобороны.
В церемонии передачи Флага на вечное хранение также приняли участие защитники Мариуполя и жены находящихся в плену защитников "Азовстали".
"Во время церемонии передачи Флага руководитель отечественной военной разведки выразил уверенность, что придет время, когда этот флаг, уже как музейный экспонат, снова побывает в свободном украинском городе Мариуполь", - говорится в сообщении.
Теги: музей, флаг, Азовсталь, защитники
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