В Минреинтеграции определили единый номер круглосуточной горячей линии

04.06.2022 12:00

С 18:00 пятницы 3 июня единый телефон круглосуточной горячей линии Минреинтеграции по кризисным вопросам — короткий номер: 1548. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

По этому номеру операторы колл-центра предоставят консультацию по вопросам работы гуманитарных коридоров, помощи внутренне перемещенным лицам, взаимодействию органов государственной власти местного самоуправления по обеспечению людей гуманитарной помощью и так далее.

"Оперативное реагирование специалистов по кризисным вопросам позволяет уменьшить социальное напряжение среди нуждающихся в помощи и способствует координации действий профильных государственных органов", — объяснили в Минреинтеграции.