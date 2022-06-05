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В Украине готовятся списать долги по кредитам за уничтоженное войной имущество

05.06.2022 15:00
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В Украине готовятся списать долги по кредитам за уничтоженное войной имущество

В Верховной Раде согласовали законопроект о списании долгов за имущество граждан, уничтоженное во время войны. Документ уже одобрили премьер-министр Денис Шмыгаль и глава Нацбанка Кирилл Шевченко, сообщил глава Комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в Facebook в воскресенье, 5 июня.
"По поручению президента согласовали с главой Нацбанка и премьер-министром разработку законопроекта о списании задолженности по потребительским кредитам на приобретение движимого и недвижимого имущества, которое было уничтожено в ходе военных действий", - написал он.
По его словам, законопроект будет внесен в Раду в течение следующей недели.
"Человек не должен выплачивать долг за несуществующий объект", – добавил Гетманцев.



Теги: законопроект, война, кредит, имущество
 
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