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Зеленский побывал на передовой в Запорожской области
Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинских военных в Запорожской области. Об этом сообщает официальный сайт Президента Украины.
Зеленский ознакомился с оперативной обстановкой на переднем крае обороны. Он пообщался с военнослужащими и вручил им государственные награды и подарки.
Кроме того, во время поездки в Запорожскую область Зеленский посетил санаторий-профилакторий, где разместили украинцев, вынужденных покинуть свои дома из-за вооруженной агрессии России.
Он осмотрел лечебные кабинеты, куда они могут обращаться за медицинской помощью, а также жилые помещения. Президент пообщался с переселенцами и поинтересовался у них условиями проживания.
"У нас нет сомнений, что мы освободим все временно оккупированные города. Это обязательно будет", – заверил он.
Теги: визит, Запорожская область, фронт, Зеленский
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