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Посол США в Украине Бринк посетила Бучу
Посол США в Украине Бриджит Бринк посетила город Бучу Киевской области и своими глазами увидела последствия оккупации города российскими войсками. Об этом в фейсбуке сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко.
"Буча. Город, о котором знает весь мир. Трагическая популярность. Сегодня вместе с чрезвычайным и полномочным послом США в Украине Бриджит Бринк побывали в этом живописном когда-то городке Киевской области. Госпожа посол своими глазами увидела последствия оккупации российскими войсками. Это и братская могила, в которой были похоронены 116 местных жителей. Во время эксгумации среди похороненных обнаружили и тело полицейского, застреленного вражеским снайпером, когда наш работник помогал людям эвакуироваться", – написал Клименко.
Также он добавил, что посол увидела бывший штаб российских захватчиков и подвал, где оккупанты пытали мирных жителей.
"Я неоднократно отмечал, что российские военные должны ответить за эти ужасные преступления против человечности, которые они совершали и продолжают совершать на украинской земле. Важно, что госпожа посол также поддерживает нас в этом стремлении. И мы искренне благодарны за эту неизменную позицию", - добавил Клименко.
Теги: США, визит, посол, Буча
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