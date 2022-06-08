В Хмельницком скоро откроется гуманитарный центр "Я-Мариуполь"

08.06.2022 12:00

Новый центр "ЯМариуполь" вскоре откроется в городе Хмельницкий. Об этом договорились руководители городов Вадим Бойченко и Александр Семчишин. Символично, что новый центр поддержки и помощи мариупольцев откроет свои двери на улице Героев Мариуполя. Об этом сообщается в телеграм-канале гуманитарного проекта.

"Хмельницкий особый город, который принял почти пять тысяч мариупольцев. Спасибо моему другу Александру Семчишину за такую поддержку и готовность быстро принимать решения нацелены на помощь жителям Мариуполя, которые вынужденно покинули свой родной дом. Центры "ЯМариуполь" продолжают появляться в тех городах, где сегодня нуждаются в помощи мариупольцы. Мы продолжим эту работу", — отметил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.