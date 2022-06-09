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ООН изменила условия для получения денежной помощи ВПЛ
С 6 июня меняются условия предоставления многоцелевой денежной помощи от УВКБ ООН в размере 2220 грн на каждого человека в течение 3-х месяцев. Об этом сообщает Благотворительный фонд «Право на защиту».
Теперь подать заявку на получение этого вида денежной помощи могут следующие категории лиц или семей:
1) внутренне перемещенные лица (ВПЛ) и, которые
2) будут относиться к одной или нескольких из этих категорий:
- домохозяйство, которое ведется одним лицом («неполные семьи») с 2 или более детьми в возрасте до 18 лет или с лицами пожилого возраста (старше 60 лет);
- лица пожилого возраста (старше 60 лет), которые являются главами домохозяйства (то есть, домохозяйство ведется одной/несколькими лицами пожилого возраста или лицом пожилого возраста с одним или несколькими детьми в возрасте до 18 лет);
домохозяйство с одним или несколькими лицами с особыми потребностями;
- приемные семьи, которые занимаются детьми без сопровождения и детьми, разведенными с родителями (документально подтверждены).
В ходе регистрации должны присутствовать все члены домохозяйства.
Для домохозяйств, членами которых являются маломобильные люди, которые не могут прибыть в пункт регистрации, допускается регистрация по оригиналам документов - при условии предоставления медицинской справки, подтверждающей состояние таких членов домохозяйства.
Информация, которую необходимо будет предоставить:
- ФИО согласно идентификационному документу;
- место и дата рождения, номер телефона и т.д.;
- индификационный номер (необходимый для выплаты пособия);
- свидетельство о рождении детей;
- номер банковской карты (необходимый для выплаты помощи).
Как будет начисляться пособие?
Вся сумма сразу за 3 месяца будет перечислена одному члену домохозяйства одним из таких путей:
- Путем перевода на банковский счет через финансовое учреждение Rapyd. Соответствующие реквизиты будут занотованы в течение регистрации (или IBAN код). Вы получите такое sms-сообщение о зачислении средств.
- Через Укрпочту для тех семей, которые не имеют банковского счета, или данные по банковскому счету были введены неверно. Перечень отделений Укрпочты будет предоставлен после регистрации. Для получения платежа этому лицу необходимо прийти в отделение Укрпочты и предъявить оригинал документа, удостоверяющего личность;
ВАЖНО!
Те ВПЛ, которые уже предоставили свои данные для включения в программу денежной помощи от УВКБ ООН, получат свои выплаты при условии, что они не получали многоцелевую денежную помощь от другой организации.
Если вы уже получили помощь от других организаций, таких как, например, Всемирная продовольственная программа (ВПП) или Международная организация по миграции (МОМ), вы не сможете получить денежную помощь от УВКБ ООН. Такой подход применен для того, чтобы мы имели возможность обеспечить помощью тех, кто ее вообще не получал. В частности, если члены вашей семьи уже воспользовалась возможностью получить выплаты, вы также не будете иметь права на помощь от ООН.
ВУВКБ ООН и другие организации, предоставляющие денежную помощь, проверяют списки ВПЛ, которые были включены в программу, следуя принципам защиты персональных данных и конфиденциальности чтобы убедиться, что бенефициары получают помощь только от одной организации. Эта проверка списков будет способствовать тому, что большее количество ВПЛ получит единовременную денежную помощь и позволит избежать дублирования в ее предоставлении.
Теги: деньги, помощь, ООН, критерий, ВПЛ
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