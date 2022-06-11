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Министр обороны Великобритании посетил Киев
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес прибыл в Киев для проведения переговоров с президентом Владимиром Зеленским и министром Алексеем Резниковым по дальнейшей помощи вооружением. Об этом сообщается на facebook-странице Зеленского.
"Оружие, финансы, санкции – три вещи, в которых Великобритания показывает свое лидерство в поддержке Украины.
Ценим такую действительно настоящую, объединенную работу, когда слова, общение постоянно переходят в действия. Благодарен министру обороны Бену Уоллесу и его команде за этот визит, а также в целом Великобритании, правительству, Премьер-министру (Борису Джонсону – УП) за помощь", - отметил президент Украины.
Кроме Резникова и Зеленского, на встрече также присутствовали министр внутренних дел Денис Монастырский и глава Офиса президента Андрей Ермак.
Теги: Киев, Великобритания, визит, министр обороны
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