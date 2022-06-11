Министр обороны Великобритании посетил Киев

11.06.2022 10:00

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес прибыл в Киев для проведения переговоров с президентом Владимиром Зеленским и министром Алексеем Резниковым по дальнейшей помощи вооружением. Об этом сообщается на facebook-странице Зеленского.

"Оружие, финансы, санкции – три вещи, в которых Великобритания показывает свое лидерство в поддержке Украины.

Ценим такую действительно настоящую, объединенную работу, когда слова, общение постоянно переходят в действия. Благодарен министру обороны Бену Уоллесу и его команде за этот визит, а также в целом Великобритании, правительству, Премьер-министру (Борису Джонсону – УП) за помощь", - отметил президент Украины.

Кроме Резникова и Зеленского, на встрече также присутствовали министр внутренних дел Денис Монастырский и глава Офиса президента Андрей Ермак.