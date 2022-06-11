ПриватБанк предупредил о ночных регламентных работах

11.06.2022 17:00

В ночь на воскресенье, 12 июня, ПриватБанк будет проводить регламентные работы. Об этом сообщает пресс-служба банка в Telegram.

"Для безопасной и качественной работы сервисов ПриватБанк проводит текущие регламентные работы в Приват24 в ночное время 12 июня, когда большинство клиентов не проводит операции. Во время проведения работ 12 июня с 0:00 до 5:00 утра - приложение и web-версия Приват24 будут недоступны", - говорится в сообщении.