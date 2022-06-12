Президент Еврокомиссии приехала с рабочим визитом в Киев (ВИДЕО)

12.06.2022 11:00

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 11 июня прибыла с рабочим визитом в Киев. Сообщает Укринформ.

Она провела рабочую встречу с Президентом Владимиром Зеленским, на которой говорилось о Платформе восстановления Украины и процессе получения государством статуса кандидата в члены ЕС.

Также фон дер Ляйен посетила раненых украинских военных, проходящих лечение в киевском госпитале.

"Несмотря на ранения, их дух несокрушимый. Их решительность непоколебима. Это тяжелое время для Украины. Европа на вашей стороне", – написала она в своем Twitter-аккаунте.





