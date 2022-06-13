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В ОП назвали потребности ВСУ в тяжелом вооружении для паритета с Россией

13.06.2022 15:00
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В ОП назвали потребности ВСУ в тяжелом вооружении для паритета с Россией

Чтобы выгнать российских оккупантов из Украины и закончить войну, ВСУ нужен паритет с захватчиками по тяжелому вооружению. Об это заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
По его данным, Украине нужно от западных союзников:
- 1000 гаубиц калибра 155 мм;
- 300 реактивных систем залпового огня (РСЗО);
- 500 танков;
- 200 единиц бронетехники;
- 1000 дронов.
Он напомнил, что на 15 июня в Брюсселе запланирована новая встреча антипутинской коалиции в формате "Рамштайн".
"Ожидаем решения", — подытожил Подоляк.



Теги: вооружение, ВСУ, поставки
 
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