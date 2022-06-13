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Зеленский рассказал о ситуации на фронте (ВИДЕО)

13.06.2022 09:00
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Зеленский рассказал о ситуации на фронте (ВИДЕО)

Россия продолжает терроризировать украинцев ракетными ударами. Об этом в воскресенье, 12 июня, сказал в своем вечернем видеообращении в 109-й день войны президент Владимир Зеленский.
"Ключевая тактическая цель оккупантов не изменилась. Они давят в Северодонецке, там продолжаются жесточайшие бои - буквально за каждый метр. А также давят в направлении Лисичанск, Бахмут, Славянск и т.д.", - проинформировал президент.
Он отметил, что российская армия пытается завести на Донбасс резервные силы.
"Но какие у них могут быть резервы сейчас? Похоже, попытаются бросить в бой слабо подготовленных срочников и тех, кого собрали по пути скрытой мобилизации. И это означает только одно: Россия еще в июне может пересечь границу в 40 тысяч своих утраченных военных", - сказал Владимир Зеленский.



Теги: фронт, Зеленский, ситуация
 
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