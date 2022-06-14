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Кабмин запретил экспорт украинского газа, угля и мазута

14.06.2022 11:00
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Кабмин запретил экспорт украинского газа, угля и мазута

Кабинет Министров установил нулевые квоты на экспорт угля, мазута и газа украинской добычи. Об этом говорится в постановлении правительства №666 от 10 июня 2022 года.
Этот документ устанавливает нулевые квоты на экспорт ряда товаров, подлежащих лицензированию.
В частности, такие нулевые квоты были установлены на:
- топливо жидкое (мазут);
- уголь каменный, антрацит; брикеты, окатыши и аналогичные виды твердого топлива, полученные из каменного угля (кроме коксующегося угля);
- газ природный украинского происхождения.



Теги: экспорт, запрет, газ, мазут, уголь
 
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