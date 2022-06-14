Под Винницей открыли оздоровительный центр для переселенцев из Мариуполя

14.06.2022 08:00

Под Винницей открылся оздоровительный центр "Ямариуполь. Семья". За сезон он сможет принять около 1000 мариупольцев. Об этом сообщает горсовет Мариуполя.

Первых отдыхающих поздравил городской голова Мариуполя Вадим Бойченко и мэр Винницы Сергей Моргунов.

“Для Мариуполя забота о детях всегда стоит на первом месте. Даже сейчас, когда мы вдали от дома. У наших детей отобрали мирную весну, но мы им подарим лето, наполненное улыбками и радостными событиями. "ЯМариуполь" – это большая семья, в которой заботятся о будущем детей", – отметил Бойченко.