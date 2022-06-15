Студентов и преподавателей ПТУ освободили от мобилизации

15.06.2022 14:00

В Украине освободили от мобилизации студентов и педагогов профессионально-технических училищ: начал действовать соответствующий закон №7272, сообщает ТСН.

В законе указано, что отсрочку от мобилизации могут получить только учащиеся дневной или дуальной формы обучения, а что касается преподавателей ПТУ, то отсрочка предоставляется только тем, для которых преподавательская деятельность в ПТУ является основным местом работы, и они получают там не менее 0,75 ставки.



