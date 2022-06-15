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В Украине ликвидировали российского военного пропагандиста Постнова

15.06.2022 13:00
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В Украине ликвидировали российского военного пропагандиста Постнова

ВСУ ликвидировали военного пропагандиста России Сергея Постнова. Об этом сообщил военкор Андрей Цаплиенко.
"Полковник Постнов снимал пропагандистский контент в Украине с начала полномасштабного вторжения. В составе группировки "V" он прорывался в Гостомель, затем участвовал в захвате ряда городов и населенных пунктов Харьковской и Луганской областей", - отметил Цаплиенко.



Теги: Россия, ликвидация, пропаганда, ВСУ
 
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