В Украине ликвидировали российского военного пропагандиста Постнова

15.06.2022 13:00

ВСУ ликвидировали военного пропагандиста России Сергея Постнова. Об этом сообщил военкор Андрей Цаплиенко.

"Полковник Постнов снимал пропагандистский контент в Украине с начала полномасштабного вторжения. В составе группировки "V" он прорывался в Гостомель, затем участвовал в захвате ряда городов и населенных пунктов Харьковской и Луганской областей", - отметил Цаплиенко.