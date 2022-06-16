Последние новости раздела
- Макрон, Драги и Шольц прибыли в Украину10:00
- В Минреинтеграции рассказали о законности выезда из ВОТ в Россию17:00
- Студентов и преподавателей ПТУ освободили от мобилизации14:00
- В Украине ликвидировали российского военного пропагандиста Постнова13:00
- На юго-востоке Украины объявлено штормовое предупреждение13:00
- Кабмин запретил экспорт украинского газа, угля и мазута11:00
- Под Винницей открыли оздоровительный центр для переселенцев из Мариуполя08:00
- В ОП назвали потребности ВСУ в тяжелом вооружении для паритета с Россией15:00
- Зеленский рассказал о ситуации на фронте (ВИДЕО)09:00
- На Львовщине биржа криптовалют выделила более миллиона долларов на выплаты переселенцам13:00
Макрон, Драги и Шольц прибыли в Украину
16.06.2022 10:00
Лидеры Франции, Италии и Германии Эммануэль Макрон, Марио Драги и Олаф Шольц прибыли в Украину спецпоездом. Об этом сообщил председатель правления "Укрзализныци" Александр Камышин в Telegram.
Лидеры трех европейских стран планируют встретиться с президентом Владимиром Зеленским, чтобы продемонстрировать поддержку Украины и обсудить ее заявку на вступление в ЕС.
Теги: Киев, визит, Франция, Германия, Италия, глава
Читайте также:
- Гранды ставят мяч на центр!
- В Европе хотят создать Пакт стабильности еврозоны
- Драка в первую брачную ночь и другие странные традиции народов мира
- Господа Штайнмайер и Эро своми глазами увидели, что принес "русский мир" на Донбасс - Жебривский о важном визите на Донетчину (ФОТО)
- Германия подсела на «Калину»
- Главы МИД Германии и Франции приедут в Киев для решения вопроса по Донбассу
- Главком ВСУ проинформировал о ситуации на Луганщине09:00
- СБУ разоблачила ІТ-компанию, разрабатывавшую ПО для "ЛДНР"15:00
- В Славянске сегодня проводится выдача гумпомощи12:00
- Оперативная обстановка на Донбассе по данным Генштаба ВСУ09:00
- На Донетчине энергетики восстановили электроснабжение 22 населенных пунктов17:00
- Авдеевка получила три терминала Starlink15:00
- Жители прифронтовых сел Донетчины получили помощь от ВСУ09:00
- Пушилин назначил мэра-предателя гауляйтером Святогорска17:00
- В ДонОВА рассказали о последствиях ночного обстрела Бахмута13:00
- Гайдай назвал количество укрывающихся на северодонецком "Азоте" мирных жителей12:00
- Макрон, Драги и Шольц прибыли в Украину10:00
- Главком ВСУ проинформировал о ситуации на Луганщине09:00
- Резников рассказал об итогах "Рамштайн-3"08:00
- В Минреинтеграции рассказали о законности выезда из ВОТ в Россию17:00
- Возле Львова открыли первую очередь уникального модульного городка для переселенцев16:00
- СБУ разоблачила ІТ-компанию, разрабатывавшую ПО для "ЛДНР"15:00
- Студентов и преподавателей ПТУ освободили от мобилизации14:00
- В Украине ликвидировали российского военного пропагандиста Постнова13:00
- В Славянске сегодня проводится выдача гумпомощи12:00
- Интернет-провайдеры Донетчины получили системы Tesla Powerwall 211:00
- Slots City – огляд ліцензованого казино України10:00
- Можно ли играть в игровые автоматы онлайн бесплатно и получать выигрыши?10:00
- Пенсії під час війни: як виплачують?17:00
- Все буде добре, коли ми допомагаємо один одному13:00
- Особенности выбора онлайн казино11:00
- «Можем павтаріть». Як Росія влаштовує геноцид українців17:00
- Пільгове розмитнення авто: допомога волонтерам чи спекулянтам?13:00
- Пам’ятки під обстрілами: як захистити культуру від війни?13:00
- У пошуках пального. Що відбувається на заправках?10:00
- Казино Slotor с коллекцией лучших слотов в Украине11:00
- Оперативная обстановка на Донбассе по данным Генштаба ВСУ
- В ДонОВА рассказали о последствиях ночного обстрела Бахмута
- Гайдай назвал количество укрывающихся на северодонецком "Азоте" мирных жителей
- Пушилин назначил мэра-предателя гауляйтером Святогорска
- Более 50 жителей Лисичанска заподозрили в сотрудничестве с оккупантами
- Авдеевка получила три терминала Starlink
- Жители прифронтовых сел Донетчины получили помощь от ВСУ
- На юго-востоке Украины объявлено штормовое предупреждение
- Восемь лет назад Мариуполь освободили от пророссийских боевиков
- В соцсетях сообщают о мощном взрыве в Брянской области РФ