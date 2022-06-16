В Ирпене открылся "Железный городок" для временного проживания

16.06.2022 12:00

В Ирпене Киевской области АО "Укрзализныця" открыла "Железный городок" для жителей, оставшихся без жилья из-за российского вторжения. Об этом УЗ сообщает в Фейсбуке.

"Железный городок" — пять новых вагонов-купе с кондиционерами и санузлами, отдельным вагоном-рестораном и вагоном с душевыми комнатами", - говорится в сообщении.

Также на территории обустроены детская и спортивная площадки, барбекю-зона с беседками и установлен Starlink для высокоскоростного интернет-соединения. Бесплатное трехразовое питание обеспечивает партнер Укрзализныци World Central Kitchen.

Кроме того, для жителей "Железного городка" предоставлены велосипеды и библиотека украинских издательств.

"Железный городок" расположен на ул. Центральной, в 10 минутах от вокзала, рассчитан на проживание 25 семей.