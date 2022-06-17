Зеленский раскрыл подробности переговоров с лидерами ЕС (ВИДЕО)

17.06.2022 08:00

На встрече с лидерами Франции, Германии, Италии и Румынии обсуждались ряд вопросов касающихся вторжения России в Украину. Что обсуждалось в Киеве в четверг, 17 июня, рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

Так, на встрече речь шла о:

продолжении предоставления помощи и усилении обороны Украины;

скоординированности в подходе к послевоенному восстановлению;

преодолении продовольственного кризиса;

санкционном давлении на Россию;

европейской интеграции Украины.

Также Зеленский сообщил, что Украина ждет от Запада новых поставок тяжелых вооружений, необходимых для противостояния России.

Президент Украины отметил, что РФ должна понять, что нет альтернативы миру и она должна начать его искать. При этом он считает, что президент РФ сначала принимает решения, а потом кого-то слушает.

Кроме того, Зеленский заявил, что статус кандидата Украины в ЕС может исторически усилить свободу в Европе и стать одним из ключевых европейских решений 21 века.