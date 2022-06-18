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Борис Джонсон снова неожиданно приехал в Киев
18.06.2022 08:00
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в пятницу, 17 июня, приехал в Украину. Визит Джонсона не анонсировался, как и в апреле. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.
"Мы обсудили с Борисом необходимость поставки тяжелого оружия и систем ПВО, экономическую поддержку Украины, усиление санкционного давления на Россию, в частности, предложения международной группы Макфола-Ермака, а также гарантии безопасности для Украины и необходимость компенсации Россией нанесенного ущерба нашему государству... Мы очень благодарны Британии за мощную поддержку. Как говорится, друзья познаются в беде. У нас общие цели и понимание, как их достичь. Украина победит с такими сильными союзниками", - отметил он.
Теги: Киев, визит, Борис Джонсон
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