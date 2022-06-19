- Рада запретила в Украине российскую музыку и гастроли исполнителей-россиян17:00
- Зеленский посетил Одессу09:00
- Ігрові автомати 777 в онлайн казино17:30
- Зеленский приехал в Николаевскую область15:00
- Кабмин ввел визовый режим с Россией09:00
- Борис Джонсон снова неожиданно приехал в Киев08:00
- Зеленский раскрыл подробности переговоров с лидерами ЕС (ВИДЕО)08:00
- В Ирпене открылся "Железный городок" для временного проживания12:00
- Макрон, Драги и Шольц прибыли в Украину10:00
- В Минреинтеграции рассказали о законности выезда из ВОТ в Россию17:00
Рада запретила в Украине российскую музыку и гастроли исполнителей-россиян
Верховная Рада приняла законопроект № 7273-д о поддержке национального музыкального продукта и ограничении публичного использования музыкального продукта государства-агрессора. Об этом сообщает ICTV.
"За" проголосовали 303 нардепа.
Согласно пояснительной записке, проект закона предполагает запрет на публичное исполнение, публичный показ, публичную демонстрацию, публичное оповещение фонограмм, видеограмм и музыкальных клипов исполнителей, которые являются после 1991 года гражданином страны-агрессора.
Кроме того, вводится перечень музыкальных исполнителей (певцов) государства-агрессора, осуждающих агрессию против Украины, и определяется механизм его формирования.
В Украине запрещаются гастроли граждан страны-агрессора кроме тех, которые внесены в перечень.
Кроме того, запрещается воспроизводить в салоне автобуса музыку, звуки фильмов или другие звуковые сигналы, кроме информации о поездке, а также запретить воспроизводить музыку в салоне такси без согласия всех пассажиров.
Документ также предусматривает:
• увеличение до 40% доли песен на государственном языке при осуществлении радиовещания;
• увеличение до 75% суточного объема ведения передач, в том числе новостно-аналитических блоков, развлекательных передач (дикторами, ведущими радиопередач) на государственном языке.
Теги: Россия, музыка, запрет, гастроли, Верховная Рада
- Сергей Гайдай рассказал о ценах на оккупированной Луганщине13:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе10:00
- Метинвест предложил трудоустройство работникам своих мариупольских предприятий17:00
- В оккупированном Донецке начался пожар на заводе «Топаз»13:00
- Покровск остался без водоснабжения из-за боевых действий11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе10:00
- Оперативная обстановка на Донбассе по данным Генштаба10:00
- На оккупированной Луганщине взорвался рашистский склад боеприпасов (ВИДЕО)09:00
- Рашисты нанесли авиаудар по Лисичанску. Есть жертвы17:00
- В Мариуполе оккупанты начали "обследование" уцелевших квартир15:00
- Рада запретила в Украине российскую музыку и гастроли исполнителей-россиян17:00
- Компания Microsoft заблокировала россиянам возможность загрузки Windows15:00
- Сергей Гайдай рассказал о ценах на оккупированной Луганщине13:00
- Звезда Голливуда Бен Стиллер приехал в Украину11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе10:00
- Зеленский посетил Одессу09:00
- Ігрові автомати 777 в онлайн казино17:30
- Метинвест предложил трудоустройство работникам своих мариупольских предприятий17:00
- Зеленский приехал в Николаевскую область15:00
- В оккупированном Донецке начался пожар на заводе «Топаз»13:00
- Ігрові автомати 777 в онлайн казино17:30
- Обзор на онлайн казино Вавада17:00
- Новые казино Украины 202211:00
- Slots City – огляд ліцензованого казино України10:00
- Можно ли играть в игровые автоматы онлайн бесплатно и получать выигрыши?10:00
- Пенсії під час війни: як виплачують?17:00
- Все буде добре, коли ми допомагаємо один одному13:00
- Особенности выбора онлайн казино11:00
- «Можем павтаріть». Як Росія влаштовує геноцид українців17:00
- Пільгове розмитнення авто: допомога волонтерам чи спекулянтам?13:00
- Оперативная обстановка на Донбассе по данным Генштаба
- Покровск попал под ракетный удар
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- На оккупированной Луганщине взорвался рашистский склад боеприпасов (ВИДЕО)
- В оккупированном Донецке начался пожар на заводе «Топаз»
- В Мариуполе оккупанты начали "обследование" уцелевших квартир
- Покровск остался без водоснабжения из-за боевых действий
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Обзор на онлайн казино Вавада
- Главком ВСУ проинформировал о ситуации на Луганщине