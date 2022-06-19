Рада запретила в Украине российскую музыку и гастроли исполнителей-россиян

19.06.2022 17:00

Верховная Рада приняла законопроект № 7273-д о поддержке национального музыкального продукта и ограничении публичного использования музыкального продукта государства-агрессора. Об этом сообщает ICTV.

"За" проголосовали 303 нардепа.

Согласно пояснительной записке, проект закона предполагает запрет на публичное исполнение, публичный показ, публичную демонстрацию, публичное оповещение фонограмм, видеограмм и музыкальных клипов исполнителей, которые являются после 1991 года гражданином страны-агрессора.

Кроме того, вводится перечень музыкальных исполнителей (певцов) государства-агрессора, осуждающих агрессию против Украины, и определяется механизм его формирования.

В Украине запрещаются гастроли граждан страны-агрессора кроме тех, которые внесены в перечень.

Кроме того, запрещается воспроизводить в салоне автобуса музыку, звуки фильмов или другие звуковые сигналы, кроме информации о поездке, а также запретить воспроизводить музыку в салоне такси без согласия всех пассажиров.

Документ также предусматривает:

• увеличение до 40% доли песен на государственном языке при осуществлении радиовещания;

• увеличение до 75% суточного объема ведения передач, в том числе новостно-аналитических блоков, развлекательных передач (дикторами, ведущими радиопередач) на государственном языке.